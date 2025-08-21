Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar

JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan putri Agus Harimurti Yudhoyono dan Annisa Pohan, Aira Yudhoyono. Tepat di hari jadinya yang ke-17, Aira merayakan ulang tahunnya bersama sanak keluarga.

Setelah pesta sweet seventeen yang megah, Aira rupanya diundang ke kediaman musisi Ahmad Dhani untuk merayakan ulang tahunnya bersama grup band, Dewa 19. Di momen ini, Aira pun akhirnya bertemu dengan putri Ahmad Dhani, Shafeea Ahmad.

Sosok Aira dan Shafeea belakangan jadi perbincangan lantaran paras keduanya yang dianggap mirip. Keduanya pun akhirnya bisa bertemu dan berfoto bersama.

“Kebahagiaan Aira bisa merayakan sweet seventeen di kediaman om Ahmad Dhani bersama Shafeea,” tulis Annisa Pohan di Instagram-nya, @annisayudhoyono, Kamis (21/8/2025).

Dalam unggahan itu, terlihat Aira dan Shafeea langsung akrab satu sama lain saat keduanya pertama kali bertemu. Mereka bahkan langsung membuat video dan berfoto bersama layaknya kakak beradik.

Nampak Shafeea juga begitu bahagia bisa bertemu Aira yang selalu disebut mirip dengannya. Aira juga ikut berfoto bersama putra putra Ahmad Dhani yakni Al dan El.