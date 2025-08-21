Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |14:11 WIB
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan putri Agus Harimurti Yudhoyono dan Annisa Pohan, Aira Yudhoyono. Tepat di hari jadinya yang ke-17, Aira merayakan ulang tahunnya bersama sanak keluarga.

Setelah pesta sweet seventeen yang megah, Aira rupanya diundang ke kediaman musisi Ahmad Dhani untuk merayakan ulang tahunnya bersama grup band, Dewa 19. Di momen ini, Aira pun akhirnya bertemu dengan putri Ahmad Dhani, Shafeea Ahmad.

Sosok Aira dan Shafeea belakangan jadi perbincangan lantaran paras keduanya yang dianggap mirip. Keduanya pun akhirnya bisa bertemu dan berfoto bersama.

safea

“Kebahagiaan Aira bisa merayakan sweet seventeen di kediaman om Ahmad Dhani bersama Shafeea,” tulis Annisa Pohan di Instagram-nya, @annisayudhoyono, Kamis (21/8/2025).

Dalam unggahan itu, terlihat Aira dan Shafeea langsung akrab satu sama lain saat keduanya pertama kali bertemu. Mereka bahkan langsung membuat video dan berfoto bersama layaknya kakak beradik.

Nampak Shafeea juga begitu bahagia bisa bertemu Aira yang selalu disebut mirip dengannya. Aira juga ikut berfoto bersama putra putra Ahmad Dhani yakni Al dan El.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/194/3163041/selvi-wock_large.jpg
Gaya Anggun Selvi Ananda Dampingi Wapres Gibran di Sidang Tahunan MPR RI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement