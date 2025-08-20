WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule

JAKARTA – Mempunyai pasangan bule adalah impian sebagian orang, khususnya seorang wanita. Di Indonesia, banyak wanita yang ingin mempunyai pasangan bule karena menurut mereka bule lebih baik dan lebih menyukai warna kulit orang Indonesia. Namun, banyak pula yang kesulitan mencari jodoh bule tersebut.

Seorang konten kreator, Diah Pitaloka Giordano, memberikan solusi bagi Anda yang ingin berjodoh dengan bule. Dalam unggahannya pada akun Instagram @diahgiordano88, ia ingin membuka biro jodoh khusus perempuan dengan warna kulit orang Indonesia.

Ia bercerita bahwa ada kesulitan dalam mencari jodoh di Indonesia, apalagi saat mempunyai warna kulit gelap. Ia pun juga merasa takut kalau nantinya ia menjadi perawan tua.

“Akupun juga merasakan struggle-nya punya kulit gelap di Indonesia itu. Bahkan aku dulu merasakan nggak laku dan menjadi perawan tua di Indonesia,” ujarnya pada unggahannya, Rabu (20/8/2025).

Sebelumnya, ia mengunggah sebuah konten yang viral. Bahkan banyak perempuan Indonesia yang ingin dicarikan suami bule. Namun, menurutnya ada hal penting yang harus diperhatikan.