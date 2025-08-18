Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran

JAKARTA - Berbagai perlombaan dilakukan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak cuma lomba makan kerupuk, kini hadir kompetisi fashion show unik yang melatih kreativitas para peserta.

Salah satu yang jadi sorotan ialah aksi wanita asal Pasuruan, Jawa Timur yang mengikuti lomba fashion show. Uniknya, wanita ini memakai berbagai macam sayur mayur untuk menghias busananya dan sukses menjadi juara.

Video wanita ini viral usai diunggah akun Instagram, @ay_lestar1. Wanita bernama Ayu ini tampil dengan dress panjang unik yang dipenuhi ornamen sayur sawi putih dan hijau.

“Juara 1 fashion show dengan tema Nuansa Alam Pedesaan,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (18/8/2025).

Bagian bawah dress tersebut begitu ramai dibalut dengan sayur sawi putih yang terlihat estetik dengan rumbai-rumbainya menghiasi busana tersebut.

Bagian atas baju itu pun dihiasi beberapa sawi hijau sehingga memberikan nuansa gradasi pada dress tersebut.

Tak cuma mengenakan sawi, Ayu juga memilih aneka bahan pangan lainnya seperti cabai merah, kentang hingga wortel untuk asesoris bak kalung yang melingkar di lehernya.