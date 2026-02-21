Viral! Ayah Ngamuk hingga Tendang Pintu Gegara Anak Gunakan Tisu untuk Keringkan Rambut

JAKARTA - Sebuah video dari Tiongkok menjadi viral setelah memperlihatkan seorang ayah meluapkan amarahnya hingga merusak barang di rumah dan menendang pintu kamar putrinya. Insiden ini dipicu hal sepele: sang anak diduga menggunakan tisu, bukan handuk, untuk mengeringkan rambutnya.

Melansir SCMP, peristiwa tersebut pertama kali diungkap oleh sang ibu melalui media sosial pada 26 Januari. Video itu kemudian menyebar luas dan ditonton lebih dari 110 juta kali di satu platform, seperti dilaporkan oleh Beijing TV.

Menurut keterangan ibu yang tinggal di Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, kejadian bermula setelah sang putri selesai mencuci rambut. Ayahnya melihat serpihan putih di rambut anaknya yang diduga berasal dari tisu.

Sang ayah kemudian menanyakan apakah putrinya menggunakan tisu untuk mengeringkan rambut, meski sebelumnya telah dilarang. Anak tersebut membantah dan mengatakan bahwa ia menggunakan handuk. Namun, sang ayah tetap tidak percaya.

Tidak dijelaskan secara pasti mengapa penggunaan tisu membuat ayah tersebut sangat marah. Sebagian warganet berspekulasi bahwa hal itu mungkin berkaitan dengan faktor biaya atau kebiasaan tertentu.

Emosi Tak Terkendali