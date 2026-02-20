Ibu Menyusui Berpuasa, Apakah Aman untuk Bayi?

JAKARTA – Bulan Ramadhan menjadi momen istimewa bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Namun, bagi ibu yang masih menyusui, muncul pertanyaan: apakah berpuasa aman bagi bayi, terutama yang masih bergantung penuh pada ASI?

Kekhawatiran yang paling sering muncul adalah apakah puasa dapat mengurangi volume dan kualitas air susu ibu (ASI).

Bayi di Bawah 6 Bulan Sangat Bergantung pada ASI

Menurut Dokter Spesialis Kandungan Prof. Dr. Tono Djuwantono, dr., Sp.OG, SubSp.FER, M.Kes, bayi usia di bawah 6 bulan memang sangat membutuhkan nutrisi esensial dari ASI.

Pada usia tersebut, bayi belum mendapatkan makanan pendamping ASI (MPASI), sehingga seluruh kebutuhan nutrisi hanya diperoleh dari ASI.

Karena itu, wajar jika ibu menyusui merasa ragu untuk berpuasa.

Apakah Puasa Mempengaruhi Kualitas dan Volume ASI?