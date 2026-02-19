Buka Puasa dengan Air Es Tidak Disarankan, Kenapa?

JAKARTA - Buka puasa dengan air es tidak disarankan. Terdapat ancaman kesehatan yang menanti jika hal ini dilakukan secara terus-menerus tanpa kontrol yang baik.

Mengutip The Peninsula Qatar, meminum air es saat berbuka puasa tidak disarankan. Sebab, kebiasaan itu dapat membuat pembuluh darah kapiler menyempit sehingga mempersulit proses pencernaan.

Selain itu, melansir dari Oman Observer, meminum air dingin secara langsung setelah berpuasa dapat menyebabkan penyempitan kapiler akibat kontraksi otot perut. Akibatnya, nutrisi, vitamin, serta mineral yang terkandung dalam makanan menjadi lebih sulit dicerna oleh tubuh.

Meminum air dingin secara langsung saat berbuka puasa juga dapat mengurangi aliran darah ke lambung dan usus, yang berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan.

Pada akhirnya, tubuh bisa mengalami permasalahan seperti kolik, kontraksi, gangguan pencernaan, bahkan asam lambung. Alangkah baiknya jika air dingin tersebut diganti dengan air hangat atau air yang bersuhu ruang.