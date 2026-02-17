Tips Sahur untuk Penderita GERD, Jalani Puasa Tetap Nyaman

JAKARTA - Menjalani puasa bagi penderita GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) sering kali menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Rasa perih di ulu hati, mual, dada terasa panas (heartburn), hingga tenggorokan terasa asam bisa muncul jika salah memilih menu sahur.

Perubahan pola makan dan jeda waktu yang panjang tanpa asupan juga dapat memicu produksi asam lambung menjadi tidak stabil.

Namun, bukan berarti penderita GERD tidak bisa menjalani puasa dengan nyaman. Kunci utamanya terletak pada pemilihan makanan yang tepat, pengaturan porsi, serta kebiasaan setelah makan sahur.

Dengan strategi yang benar, risiko asam lambung naik dapat diminimalkan sehingga tubuh tetap bertenaga sepanjang hari.

Tips Sahur untuk Penderita GERD

1. Pilih Karbohidrat Kompleks