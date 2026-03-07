Tips Hilangkan Bau Mulut saat Berpuasa

JAKARTA - Saat berpuasa, sering kali kita mengalami yang namanya “bau mulut” atau halitosis. Hal itu dikarenakan kurangnya produksi air liur akibat cairan tubuh yang juga ikut berkurang saat berpuasa. Bau mulut ini terkadang membuat kita tidak percaya diri dalam beraktivitas atau saat berkomunikasi dengan orang lain.

Melansir dari National Health Service (NHS) UK, bau mulut bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti mengonsumsi minuman atau makanan dengan bau menyengat, masalah pada gigi dan gusi, puasa dan diet ketat, mulut kering, radang amandel, asam lambung, dan merokok.

Lalu bagaimana caranya agar bau mulut hilang dan bisa mengembalikan kepercayaan diri meski sedang berpuasa? Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan, di antaranya adalah membersihkan mulut dan gigi sebanyak dua kali sehari.

Dalam kondisi berpuasa, kamu bisa membersihkan gigi dengan cara menggosok gigi saat sahur dan berbuka atau sebelum tidur agar mulut dan gigi kamu bersih, sehingga kamu bisa terhindar dari bau mulut.

Saat membersihkan gigi dan mulut, pastikan sela-sela dari gigi juga kamu bersihkan dengan sikat interdental atau benang gigi sebanyak satu kali sehari. Selain itu, kamu juga disarankan untuk membersihkan gigi dengan pasta gigi berfluorida dan membersihkan lidah kamu dengan lembut sebanyak satu hari sekali.

Sementara itu, untuk menghilangkan bau mulut secara instan kamu juga bisa menggunakan obat kumur yang direkomendasikan atau cocok dengan mulut kamu. Meski sedang berpuasa, kamu harus tetap menjaga mulut agar tidak bau dan tetap percaya diri saat beraktivitas atau berkomunikasi dengan siapa pun saat berpuasa.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

