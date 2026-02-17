5 Tips Tetap Nyaman Beraktivitas saat Puasa

JAKARTA - Menjalani puasa, terutama saat bulan Ramadan, bukan berarti kita harus mengurangi produktivitas. Dengan strategi yang tepat, tubuh tetap bugar dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan lancar.

Untuk itu, penting bagi Anda menjaga kesehatan dan menyiapkan beberapa hal agar aktivitas di luar ruangan tetap nyaman saat puasa. Persiapan ini penting supaya kondisi Anda tetap prima dan terhindar dari berbagai risiko kesehatan di tengah cuaca yang tak menentu.

Berikut lima tips agar tetap nyaman beraktivitas saat puasa:

1. Jangan Lewatkan Sahur

Sahur merupakan sumber energi utama sebelum menjalani puasa seharian. Pilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks (seperti nasi merah, oatmeal, atau roti gandum), protein (telur, ayam, tempe), serta serat dari sayur dan buah. Kombinasi ini membantu energi bertahan lebih lama dan mencegah rasa lapar datang terlalu cepat.

Selain itu, hindari makanan yang terlalu asin atau berminyak saat sahur karena dapat memicu rasa haus berlebihan di siang hari.

2. Perbanyak Minum Air saat Berbuka dan Sahur