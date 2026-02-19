Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Di Usia Berapa Anak Siap Belajar Puasa?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |11:10 WIB
Di Usia Berapa Anak Siap Belajar Puasa?
Di Usia Berapa Anak Siap Belajar Puasa? (Foto: canva)
A
A
A

JAKARTA – Bulan Ramadan menjadi momen penting bagi orang tua untuk mulai mengenalkan ibadah puasa kepada anak. Namun, muncul pertanyaan: di usia berapa anak sebenarnya siap belajar puasa?

Menurut Dokter Spesialis Anak dr. Felliyani, Sp.A dari Mayapada Hospital Bogor (BMC), anak umumnya mulai siap belajar puasa pada usia 6–7 tahun.

Mengapa Usia 6–7 Tahun Dianggap Ideal?

Pada rentang usia tersebut, anak dinilai sudah memiliki kesiapan secara kognitif dan emosional, antara lain:

  • Mulai memahami makna puasa dengan penjelasan sederhana.
  • Mampu belajar disiplin, seperti bangun sahur dan menahan diri dari makan serta minum.
  • Sudah aktif bersosialisasi, sehingga bisa memahami bahwa puasa adalah bagian dari kewajiban sebagai Muslim saat sudah baligh.
  • Pola pikir lebih matang, sehingga bisa dialihkan ke aktivitas lain saat merasa lapar atau haus.
  • Di usia ini, anak juga mulai mampu memahami konsep empati dan pengendalian diri, yang menjadi nilai utama dalam ibadah puasa.

Bagaimana dengan Anak di Bawah 6 Tahun?

Anak usia di bawah 6 tahun sebenarnya sudah bisa dikenalkan pada puasa, tetapi tidak dianjurkan berpuasa penuh hingga waktu magrib. Orang tua dapat menerapkan puasa setengah hari atau beberapa jam sebagai bentuk latihan.

Pendekatan ini bertujuan agar anak:

  • Mengenal suasana Ramadan
  • Belajar menahan diri secara bertahap
  • Tidak merasa terbebani secara fisik
  • Prinsip Aman Mengajarkan Anak Puasa

1 2
      
