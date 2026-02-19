Mulai memahami makna puasa dengan penjelasan sederhana.
Mampu belajar disiplin, seperti bangun sahur dan menahan diri dari makan serta minum.
Sudah aktif bersosialisasi, sehingga bisa memahami bahwa puasa adalah bagian dari kewajiban sebagai Muslim saat sudah baligh.
Pola pikir lebih matang, sehingga bisa dialihkan ke aktivitas lain saat merasa lapar atau haus.
Di usia ini, anak juga mulai mampu memahami konsep empati dan pengendalian diri, yang menjadi nilai utama dalam ibadah puasa.
Bagaimana dengan Anak di Bawah 6 Tahun?
Anak usia di bawah 6 tahun sebenarnya sudah bisa dikenalkan pada puasa, tetapi tidak dianjurkan berpuasa penuh hingga waktu magrib. Orang tua dapat menerapkan puasa setengah hari atau beberapa jam sebagai bentuk latihan.