Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inilah Negara dengan Durasi Puasa Ramadhan Terlama dan Tersingkat di Dunia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |15:08 WIB
Inilah Negara dengan Durasi Puasa Ramadhan Terlama dan Tersingkat di Dunia
Inilah Negara dengan Durasi Puasa Ramadhan Terlama dan Tersingkat di Dunia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berikut daftar negara dengan durasi puasa Ramadhan terlama dan tersingkat di dunia. Puasa Ramadhan merupakan ibadah umat Islam dengan menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga matahari terbenam. Selain bernilai spiritual, puasa juga melatih disiplin dan memperkuat solidaritas sosial.

Mengapa Durasi Puasa Ramadhan Berbeda di Setiap Negara?

Lamanya waktu puasa sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan panjang siang hari di masing-masing wilayah. Negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa, seperti Indonesia, memiliki durasi puasa yang relatif stabil setiap tahunnya.

Sebaliknya, negara yang berada di lintang tinggi atau dekat kutub mengalami perbedaan waktu siang dan malam yang ekstrem, terutama saat musim panas dan musim dingin.

Negara dengan Puasa Terlama di Dunia

Beberapa negara di belahan bumi utara mengalami durasi puasa sangat panjang ketika Ramadhan bertepatan dengan musim panas.

Contohnya:

  • Islandia: 19–21 jam
  • Norwegia (wilayah Tromsø): 18–20 jam
  • Greenland: bisa mencapai sekitar 20 jam

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/298/3202230/shawarma-ImnB_large.jpg
Menjajal Menu Buka Puasa dengan Cita Rasa Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/482/3202091/puasa-sB6l_large.jpg
Tips Sahur untuk Penderita GERD, Jalani Puasa Tetap Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/482/3202089/puasa-sHoS_large.jpg
5 Tips Tetap Nyaman Beraktivitas saat Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/481/3122043/4_tips_jaga_kesehatan_saat_road_trip_di_bulan_ramadhan_tetap_lancar_puasa_jalani_hobi-lWN1_large.jpg
4 Tips Menjaga Kesehatan saat Road Trip di Bulan Ramadhan, Tetap Lancar Puasa Jalani Hobi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/481/3120050/5_tips_berpuasa_untuk_ibu_menyusui_yuk_simak-Hf4m_large.jpg
5 Tips Berpuasa untuk Ibu Menyusui, Yuk Simak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/481/3118405/bolehkah_buka_puasa_langsung_makan_nasi_ini_kata_dokter-FaCM_large.jpg
Bolehkah Buka Puasa Langsung Makan Nasi? Ini Kata Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement