Inilah Negara dengan Durasi Puasa Ramadhan Terlama dan Tersingkat di Dunia

Inilah Negara dengan Durasi Puasa Ramadhan Terlama dan Tersingkat di Dunia (Foto: Freepik)

JAKARTA – Berikut daftar negara dengan durasi puasa Ramadhan terlama dan tersingkat di dunia. Puasa Ramadhan merupakan ibadah umat Islam dengan menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga matahari terbenam. Selain bernilai spiritual, puasa juga melatih disiplin dan memperkuat solidaritas sosial.

Mengapa Durasi Puasa Ramadhan Berbeda di Setiap Negara?

Lamanya waktu puasa sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan panjang siang hari di masing-masing wilayah. Negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa, seperti Indonesia, memiliki durasi puasa yang relatif stabil setiap tahunnya.

Sebaliknya, negara yang berada di lintang tinggi atau dekat kutub mengalami perbedaan waktu siang dan malam yang ekstrem, terutama saat musim panas dan musim dingin.

Negara dengan Puasa Terlama di Dunia

Beberapa negara di belahan bumi utara mengalami durasi puasa sangat panjang ketika Ramadhan bertepatan dengan musim panas.

Contohnya: