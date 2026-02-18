Tok! 3 Negara Ini Resmi Mulai Puasa Ramadhan 2026 pada 19 Februari

JAKARTA - Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 tinggal menghitung hari. Di Indonesia, penetapan hari pertama Ramadan masih menunggu sidang isbat dan hasil pemantauan hilal.

Namun, sejumlah negara telah lebih dulu secara resmi menetapkan tanggal awal puasa setelah melalui proses pengamatan hilal dan perhitungan astronomi.

Keputusan ini membantu umat Muslim di masing-masing wilayah mempersiapkan ibadah puasa yang dijalankan sejak fajar hingga magrib selama sebulan penuh. Dikutip dari Gulf News, Rabu (18/2/2026) beberapa negara telah mengonfirmasi bahwa hari pertama puasa Ramadan akan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Berikut di antaranya:

1. Uni Emirat Arab

Otoritas Islam setempat menyatakan bahwa setelah melakukan pengamatan hilal dan perhitungan astronomi, negara ini resmi menetapkan 19 Februari 2026 sebagai hari pertama puasa Ramadan.

2. Turki

Dewan agama nasional Turki juga mengumumkan tanggal yang sama berdasarkan metode perhitungan astronomi yang mereka gunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah.