Kedua Anaknya Puasa Full, Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Kompak Beri Hadiah Spesial

JAKARTA - Pasangan artis Dude Harlino dan Alyssa Soebandono punya cara khusus mengapresiasi kedua buah hati mereka yang berhasil menjalani ibadah puasa sebulan penuh selama Ramadan.

Dude mengungkapkan bahwa kedua putranya tersebut masih konsisten menjalankan ibadah puasa maupun salat tarawih hingga menjelang Lebaran.

Sebagai bentuk apresiasi, Dude pun menjanjikan sebuah hadiah.

"Rendra, Malik, nih tahun ini mereka full puasanya gitu ya. Dan tarawihnya juga alhamdulillah saya pantau masih cukup lancar lah gitu ya," ujar Dude Harlino saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Meski sudah berjanji, Dude mengaku belum menentukan barang apa yang akan diberikan sebagai hadiah untuk anak-anaknya. Ia mengaku harus berdiskusi dengan sang istri agar hadiah tersebut dipilih secara tepat.