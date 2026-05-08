Chika Jessica Dirawat di Rumah Sakit, Ungkap Sedang Lawan Penyakit Serius: Mohon Doanya!

JAKARTA – Kabar kurang menyenangkan datang dari artis sekaligus presenter lucu, Chika Jessica. Melalui unggahan terbarunya, selebriti berusia 38 tahun itu membagikan momen ketika tengah berjuang melawan penyakit serius hingga harus di rawat di rumah sakit.

Dalam unggahan foto tersebut, Chika terlihat tengah berada di sebuah fasilitas kesehatan untuk menjalani pengobatan. Raut ceria dan jenaka yang biasa tampak pun tertutup dengan sisi melankolis.

1. Tegar

Meski begitu, Chika Jessica tetap terlihat tegar dalam menghadapi ujian kesehatannya. Ia menyadari bahwa gangguan kesehatan saat ini membutuhkan keberanian diri dalam menghadapi setiap proses pengobatan demi kesembuhannya.

"Ternyata memang harus dihadapi, ga boleh dihindari, sampai aku bisa melewati ini," tulis Chika Jessica dalam keterangan unggahannya, dikutip Jumat (8/5/2026).

2. Minta Doa

Meskipun belum menjelaskan detail soal penyakitnya, Chika berharap mendapatkan dukungan moral dari para penggemar dan pengikutnya di media sosial. Ia meminta doa agar proses pemulihannya berjalan lancar.

"Mohon doanya ya temen-temen supaya aku cepet sehat lagi. Amin," lanjutnya dengan menyematkan emoji tangan memohon.