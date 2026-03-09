HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Imbau Orangtua Cek Status Imunasi Sebelum Mudik 

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |18:29 WIB
Kemenkes Imbau Orangtua Cek Status Imunasi Sebelum Mudik. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) imbau orangtua untuk mengecek status imunisasi anak sebelum mudik. Hal itu terkait merebaknya kasus campak. 

“Kami mengajak para orangtua untuk segera memeriksa status imunisasi anak dan melengkapinya jika belum lengkap. Imunisasi merupakan perlindungan paling efektif untuk mencegah anak tertular campak,” kata Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, seperti dikutip dari siaran daring, Senin (8/3/2026). 

Kenali 7 Gejala Campak

Selain imunisasi, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti mencuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk, serta menggunakan masker saat berada di kerumunan.

“Apabila anak mengalami gejala campak atau sedang sakit, sebaiknya tidak bepergian terlebih dahulu dan segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mengurangi kontak dengan orang lain juga penting untuk mencegah penularan lebih luas,” jelasnya.

 

