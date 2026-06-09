Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Kemarau Panjang, Kemenkes Ingatkan Risiko Berbagai Penyakit

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |19:08 WIB
Waspada Kemarau Panjang, Kemenkes Ingatkan Risiko Berbagai Penyakit
Waspada Kemarau Panjang, Kemenkes Ingatkan Risiko Berbagai Penyakit (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau 2026. Imbauan ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Kemenkes mengingatkan bahwa kondisi kemarau berkepanjangan dapat memicu berbagai masalah kesehatan akibat perubahan cuaca dan lingkungan.

“Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), polusi udara, dan munculnya berbagai penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan lingkungan. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau,” tulis Kemenkes, dikutip Selasa (9/6/2026).

Penyakit Musim Kemarau

Dalam imbauan tersebut, Kemenkes menyebut sejumlah penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Di antaranya penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, seperti demam berdarah dengue (DBD) dan malaria.

Selain itu, penurunan kualitas air dan sanitasi juga dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, tifoid, dan leptospirosis.

Masyarakat juga diminta mewaspadai gangguan kesehatan akibat polusi udara, seperti iritasi mata, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bronkitis, dan berbagai gangguan pernapasan lainnya. Sementara itu, suhu panas yang ekstrem dapat memicu dehidrasi hingga heat stroke.

Berbagai penyakit tersebut lebih rentan menyerang kelompok tertentu, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/482/3179386/panas-zghK_large.jpg
Cara Jitu Cegah Pusing hingga Migrain saat Cuaca Panas Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/482/3179224/panas-rsNh_large.jpg
Penyakit yang Wajib Diwaspadai saat Cuaca Panas Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/611/3177902/sunscreen-5mSR_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Kusam, Ini Cara Biar Tetap Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177879/viral-2KnR_large.jpg
Viral! Sopir Truk Penuhi Mobil dengan Es Batu Gegara Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177123/panas-a0XB_large.jpg
Cuaca Lagi Panas-panasnya, Waspada Penyakit Migrain dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/481/3160467/flu-Xgvl_large.jpg
Waspada 4 Penyakit yang Timbul di Cuaca Panas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement