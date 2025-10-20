Viral! Sopir Truk Penuhi Mobil dengan Es Batu Gegara Cuaca Panas

JAKARTA – Viral sopir truk penuhi mobilnya dengan es batu gegara cuaca panas banget. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia masih menjadi perhatian netizen. Publik mengeluhkan suhu ekstrem yang mengganggu aktivitas mereka di luar ruangan, terutama saat siang hari.

Di tengah cuaca terik ini, momen unik terjadi ketika seorang sopir truk memenuhi mobilnya dengan bongkahan es batu. Peristiwa tersebut viral usai diunggah oleh akun TikTok @ristyono3.



Terlihat sopir truk itu meletakkan banyak es batu di dalam truk karena kepanasan akibat cuaca ekstrem.

“Saking panasnya, gak bisa beli AC, pakai es batu aja,” ucap sopir truk tersebut sambil menunjukkan bongkahan es yang ada di dalam truknya.

Video itu memperlihatkan bongkahan es batu yang diletakkan di bagian bawah truk untuk membuat bagian dalam kendaraan terasa lebih sejuk dari teriknya matahari. Ia juga memperlihatkan kondisi di luar yang begitu panas dan menyengat.

Belum mampu membeli AC untuk truknya, sopir ini merasa terbantu dengan cara sederhana tersebut. Ia mengaku merasa lebih adem dan sejuk meski harus menaruh banyak es batu di dalam kabin truknya.

“Es aja murah,” tambahnya.