Cuaca Panas Bikin Kulit Kusam, Ini Cara Biar Tetap Glowing

JAKARTA - Cuaca panas masih melanda sejumlah wilayah Indonesia. Panas terik begitu terasa, termasuk di wilayah Jabodetabek, dan bikin masyarakat kewalahan saat harus beraktivitas di luar ruangan.

Di tengah cuaca panas ini, tentu ada berbagai risiko yang mengintai kesehatan tubuh jika tidak diperhatikan dengan benar. Salah satunya adalah masalah kulit yang bisa terjadi akibat paparan sinar terik matahari.

Melansir Simple Skincare, panas, kelembapan, dan paparan sinar matahari yang intens dapat memperburuk atau menyebabkan berbagai masalah kulit, termasuk membuat kulit tampak kusam. Untuk itu, penting melakukan tindakan agar bisa mencegah dan mengatasi kulit kusam saat cuaca panas.

Berikut tips merawat kulit tetap sehat di tengah cuaca panas dan terik, dirangkum iNews Media Group dari berbagai sumber, Senin (20/10/2025).

1. Gunakan Serum

Panas dan lembapnya udara saat cuaca terik dapat membuat pelembap favorit Anda terasa sangat berat, terutama jika memiliki kulit berminyak. Kurangi dengan beralih ke serum ringan dengan bahan aktif berkinerja tinggi untuk memperkuat, menutrisi, dan menghidrasi secara mendalam.

Anda bisa menggunakan serum yang ringan dan cair dengan kandungan malachite, bakuchiol, asam glikolat, dan bahan aktif ampuh lainnya yang membantu memperkuat, menghaluskan, dan mencerahkan kulit.

2. Kontrol Minyak Berlebih

Saat suhu dan tingkat kelembapan meningkat, kelenjar sebasea kulit secara alami meningkatkan produksi minyak sebagai respons. Jadi, meskipun sulit untuk mempertahankan kulit yang benar-benar matte selama cuaca panas dan lembap, minyak berlebih dapat dikontrol dengan bahan aktif seperti retinol dan AHA.

Penggunaan retinol pada malam hari juga baik untuk merawat kulit, khususnya saat cuaca panas di siang hari. Retinol akan merangsang kolagen untuk menciptakan kulit yang lebih kencang.

3. Tetap Terhidrasi dari Luar dan Dalam

Menjaga hidrasi kulit bisa dilakukan dari luar maupun dalam. Hal ini penting karena musim panas berpotensi membuat kulit kering, bahkan di iklim yang lembap.

Tetap terhidrasi dengan baik dapat mengoptimalkan kemampuan kulit membuang racun yang tidak diinginkan dan mempertahankan tekstur halus serta kenyal. Untuk menjaga hidrasi dari dalam, asupan cairan harian yang direkomendasikan untuk wanita adalah 91 ons (2,7 liter).

Untuk menghidrasi dari luar, cari bahan aktif perawatan kulit yang membantu meningkatkan retensi kelembapan dan mengurangi kehilangan air trans-epidermal. Produk yang mengandung asam hialuronat dan humektan kuat dapat membantu mengunci kelembapan.