4 Potret Lisa Mariana yang Jadi Tersangka Usai Ngaku Jadi Selingkuhan Ridwan Kamil, Pose Seksi di Kolam Renang (Foto: Instagram)

JAKARTA – Selebgram Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap politisi sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Sebagai informasi, Lisa sebelumnya mengaku pernah menjadi wanita simpanan Ridwan Kamil dan bahkan menyebut memiliki anak dari politisi tersebut.

Penetapan status tersangka kepada Lisa Mariana dilakukan setelah melalui proses penyelidikan panjang. Diketahui, keputusan tersebut telah ditetapkan pihak kepolisian sejak pekan lalu.

Lisa sendiri dikenal sebagai selebgram dan model dengan ratusan ribu pengikut di Instagram. Setelah drama pengakuannya viral, nama Lisa Mariana pun semakin dikenal publik.

Melalui media sosialnya, Lisa kerap membagikan potret dan kesehariannya yang kini menjadi sorotan netizen.

Penasaran seperti apa potret Lisa Mariana yang kini menjadi tersangka usai mengaku sebagai selingkuhan Ridwan Kamil? Berikut potretnya yang dirangkum dari akun Instagram @lisamarianaaa.

1. Pamer Rambut Badai



Belum lama ini, Lisa Mariana tampil memukau dengan rambut “badai”-nya. Ia memperlihatkan mahkota rambut bergelombang berwarna cokelat yang menjadi ciri khasnya.

Tampilan rambut indah tersebut memberi kesan elegan dan menambah pesona Lisa di setiap pose yang diunggahnya.

2. Pamer Body Seksi di Kolam Renang

Lisa Mariana juga sempat mencuri perhatian lewat potret menggoda yang diunggah beberapa tahun lalu.

Sebelum mengalami kenaikan berat badan, ia kerap percaya diri memamerkan tubuh idealnya di media sosial.

Dalam salah satu unggahan, Lisa tampak berpose santai di pinggir kolam renang dengan latar pemandangan asri, menampilkan aura percaya diri dan pesonanya yang khas.