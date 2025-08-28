Viral Lisa Mariana Pakai Hijab, Netizen Doakan Dapat Hidayah

JAKARTA - Viral Lisa Mariana, nama yang akhir-akhir ini ramai menjadi sorotan publik. Sosoknya sempat viral setelah mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat. Tak berhenti di situ, ia juga sempat tampil di hadapan publik sebagai saksi dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang semakin membuat namanya semakin naik.



Dalam postingan terbarunya di media sosial, Lisa tampil anggun dengan balutan kerudung berwarna netral yang membuat wajahnya semakin menawan. Makeup flawless dengan sentuhan natural serta ekspresi lembut kian mempertegas pesona dirinya. Gayanya yang berbeda dari biasanya ini membuat banyak netizen kaget sekaligus kagum.



“Lama-lama Lisa manis juga ya,” tulis akun @sec**



“Aduh, cantiknya kak ini, semoga istiqomah ya,” tulis akun @brx**



“Adem banget rasanya kalo penampilannya gini,” tulis akun @dai**



Penampilan tersebut ternyata bukan tanpa sebab, Lisa diketahui tengah menghadiri sebuah acara kajian. Tak sedikitpun netizen yang bereaksi dengan sedikit candaan.



“Gawat, dia kau curhat ke ustadz,” tulis akun @ain**