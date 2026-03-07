Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pengamen Pakai Cara Unik Curi Perhatian Pengendara, Joget di Lampu Merah

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |06:52 WIB
Viral! Pengamen Pakai Cara Unik Curi Perhatian Pengendara, Joget di Lampu Merah
Viral! Pengamen Pakai Cara Unik Curi Perhatian Pengendara, Joget di Lampu Merah (Foto: TikTok)
JAKARTA - Viral pengamen menggunakan cara unik dengan bernyanyi sambil menari seperti grup boyband di panggung konser untuk menarik perhatian para pengendara. Aksi mereka kemudian terekam kamera salah satu pengendara dan viral di media sosial.

Video para pengamen unik itu viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama @Misqyy. Dalam video tersebut, terlihat tiga orang pria yang melakukan aktivitas mengamen di salah satu titik lampu merah di Kota Bandung. Hal itu bisa terlihat dari tagar unggahan tersebut yang menyertakan #bandung.

Dengan mengenakan kaos merah bertuliskan “India Tunduh Teu Sindir Butuh” lengkap dengan topi, mereka memukau para pengendara dengan keunikannya. Salah satu di antara mereka bertugas sebagai penyanyi dan dua lainnya bertugas untuk menari mengiringi sang penyanyi saat melantunkan lagu.

Awalnya, mereka membuat formasi berbaris dan zig-zag sebanyak dua kali dari kanan ke kiri secara bergantian diiringi dengan intro lagu yang akan dinyanyikan. Setelah itu, barulah mereka menyebar: dua orang lainnya menari dengan lihai dan satu lainnya menyanyikan lagu.

Tarian yang ditunjukkan juga tampak sangat unik. Meskipun laki-laki, kelihaian mereka dalam menari mengiringi lagu yang dibawakan terlihat sangat gesit dan lihai. Sontak, video yang viral tersebut memancing perhatian netizen di kolom komentar.

