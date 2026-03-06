Viral! Orang Tarik Tunai Uang Rp1,8 Miliar Pakai Kantong Kresek

JAKARTA - Sebuah unggahan viral di media sosial TikTok tengah menyita perhatian warganet. Bagaimana tidak, seorang netizen membagikan video saat dirinya menarik uang di bank hingga Rp1,8 miliar yang dibawa hanya menggunakan tiga kantong plastik kresek berwarna hitam.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun bernama @iam_sitisipahutar. Dalam video itu terlihat momen ketika sang netizen menarik uang dalam jumlah besar melalui teller bank.

Tampak seorang teller bank sedang menghitung secara detail jumlah uang tersebut. Setiap nominal Rp100 juta disatukan dan diikat menggunakan tali khusus untuk bundel uang.

Belum diketahui pasti jumlah total uang yang ditarik oleh sang netizen. Namun jika dihitung dari video yang beredar, nominalnya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Yang membuat warganet terkejut, uang dengan nilai fantastis tersebut hanya dimasukkan ke dalam tiga kantong plastik kresek berukuran besar berwarna hitam setelah ditarik dari teller bank.