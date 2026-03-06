Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Orang Tarik Tunai Uang Rp1,8 Miliar Pakai Kantong Kresek

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |12:40 WIB
Viral! Orang Tarik Tunai Uang Rp1,8 Miliar Pakai Kantong Kresek
Viral! Orang Tarik Tunai Uang Rp1,8 Miliar Pakai Kantong Kresek (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah unggahan viral di media sosial TikTok tengah menyita perhatian warganet. Bagaimana tidak, seorang netizen membagikan video saat dirinya menarik uang di bank hingga Rp1,8 miliar yang dibawa hanya menggunakan tiga kantong plastik kresek berwarna hitam.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun bernama @iam_sitisipahutar. Dalam video itu terlihat momen ketika sang netizen menarik uang dalam jumlah besar melalui teller bank.

Tampak seorang teller bank sedang menghitung secara detail jumlah uang tersebut. Setiap nominal Rp100 juta disatukan dan diikat menggunakan tali khusus untuk bundel uang.

Belum diketahui pasti jumlah total uang yang ditarik oleh sang netizen. Namun jika dihitung dari video yang beredar, nominalnya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Yang membuat warganet terkejut, uang dengan nilai fantastis tersebut hanya dimasukkan ke dalam tiga kantong plastik kresek berukuran besar berwarna hitam setelah ditarik dari teller bank.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/612/3205296/pengemis-Rat9_large.jpg
Fenomena Pengemis Meningkat Selama Bulan Ramadhan, Kini Pakai Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/298/3205283/viral-GtrN_large.jpg
Viral! Tren Makan Salmon Pakai Durian Montong, Bikin Netizen Terkejut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/194/3205208/istri_gubernur_kaltim-7WwF_large.jpg
Viral Istri Gubernur Kaltim Pakai Jam Tangan Lisa BLACKPINK, Harganya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/611/3205076/unta-o5qS_large.jpg
Viral! 20 Unta di Oman Didiskualifikasi dari Kontes Kecantikan karena Suntik Botox
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/612/3204934/tato-BMeX_large.jpg
Viral! Wanita Pasang Tato Peta Indonesia di Dada, Netizen Ramai Beri Komentar Lucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/629/3204869/viral-hcJ3_large.jpg
Viral Bocah Beragama Kristen Ini ikut Sholat Tarawih 3 Hari Berturut-turut, Alasannya Bikin Ngakak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement