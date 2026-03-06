Ahli Gizi Ungkap Pentingnya Asupan Protein Sebelum Olahraga

JAKARTA - Tren olahraga di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, khususnya di kalangan masyarakat urban. Olahraga kini tidak lagi sekadar aktivitas rekreasi, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup urban.

Berdasarkan Survei Kedai Kopi 2025, jogging menjadi olahraga favorit masyarakat Indonesia dengan persentase 60,6%. Sepeda menempati posisi kedua sebesar 9,2%, disusul gym atau fitness sebesar 6%. Fenomena ini turut diperkuat dengan semakin banyaknya komunitas lari serta penyelenggaraan event marathon hingga ultra marathon di berbagai kota.

Namun, olahraga dan latihan intensitas tinggi memiliki tuntutan metabolik yang lebih besar sehingga memerlukan dukungan energi dan pemulihan otot yang optimal.

Zahra Zahirah, Nutritionist NutriMotion mengatakan asupan nutrisi yang seimbang tentu sangat diperlukan, khususnya di tengah tren olahraga yang makin intens dan membutuhkan metabolisme yang kuat.

“Protein, bersama zat gizi lainnya, berperan penting dalam mendukung aktivitas fisik sekaligus menjaga komposisi tubuh yang optimal. Saat ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada pelatih olahraga, tetapi juga mulai berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan panduan pola makan yang tepat,” ungkap Zahra dalam keterangan resminya.