Tren Olahraga Meningkat, Kasus Nyeri dan Memar Ikut Naik

JAKARTA – Meningkatnya gaya hidup aktif di Indonesia terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang rutin berolahraga dan menjalani aktivitas fisik. Di balik tren ini, muncul kebutuhan yang lebih besar terhadap penanganan cedera ringan seperti nyeri otot dan memar.

Kondisi tersebut mendorong industri kesehatan untuk menghadirkan berbagai pilihan produk yang dinilai praktis dan mudah digunakan, terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi.

Salah satu produk yang diperkenalkan adalah gel topikal yang diformulasikan untuk membantu meredakan nyeri sekaligus menangani memar akibat cedera ringan. Produk ini mengombinasikan dua bahan aktif, yakni diclofenac diethylamine sebagai antiinflamasi dan heparin sodium yang berperan dalam membantu proses pemulihan memar.

Menurut keterangan perusahaan, penggunaan kombinasi bahan dalam satu sediaan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menangani keluhan nyeri dan memar secara bersamaan, tanpa perlu menggunakan produk terpisah.

Dokter spesialis kedokteran olahraga, dr. Zeth Boroh, Sp.KO, menilai bahwa pendekatan kombinasi tersebut dapat membantu mengatasi dua aspek utama cedera ringan, yakni peradangan dan pembentukan hematoma. Dengan demikian, proses pemulihan jaringan di area yang cedera dapat berlangsung lebih optimal.