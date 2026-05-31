5 Rekomendasi Kutek Halal dan Aman, Kamu Wajib Punya!

JAKARTA - Rekomendasi kutek halal dan aman. Kutek atau cat kuku mendukung penampilanmu jadi lebih keren dan menawan. Namun, bagi muslimah, bisa menggunakan kutek hanya pada saat menstruasi, karena kutek tak menyerap air wudu ke kuku, sehingga menjadikan ibadah tidak sah.

Seiring berkembangnya zaman, kini para muslimah tak perlu lagi membatasi penampilan. Kutek halal hadir untuk melengkapi gayamu kapan pun dan di mana pun. Berikut rekomendasi 5 kutek halal dan aman yang bisa kamu pakai sehari-hari.

1. INGLOT O2M Breathable Nail Enamel

Sebagai pelopor kutek halal di dunia, formula breathable pada Inglot memberikan rongga mikroskopis yang memungkinkan air dan udara menembus masuk ke kuku tanpa hambatan, sehingga syarat sah wudu terpenuhi. Harga kutek halal Inglot sekitar Rp250.000-Rp350.000.

2. Barry M Air Breathable Nail Paint

Mirip dengan Inglot, kutek ini memiliki teknologi breathable tembus air. Karena bahan dan proses pembuatannya murni vegan dan tidak menghalangi air wudu, kutek ini aman dan halal digunakan. Kamu bisa temukan kutek ini di platform belanja online dengan harga Rp60.000-Rp80.000.

3. Naura Kutek Muslimah (Nail Henna)

Berbeda dengan kutek polimer yang membentuk semacam plastik pelindung, pewarna henna bekerja dengan cara meresap ke dalam lapisan kuku. Karena tidak ada lapisan (film) yang menutupi kuku, air wudu dipastikan 100 persen membasahi kuku. Kutek ini dibanderol dengan harga Rp19.000-Rp35.000.

4. Salsa Peel Polish

Dengan konsep peel-off, pemakaiannya dikategorikan aman dan halal bagi muslimah karena tidak akan menghalangi salat. Kutek bisa dikelupas (dikupas) dalam hitungan detik tanpa perlu repot mencari aseton pembersih. Kisaran harganya cukup ramah di kantong yakni Rp9.000-Rp20.000.

5. ORLY Breathable Treatment + Color

Selain tembus air dan udara, kutek ini berfungsi sekaligus sebagai perawatan. Diperkaya dengan Minyak Argan, Pro-Vitamin B5, dan Vitamin C yang baik untuk menutrisi kuku agar tetap kuat atau tidak menguning. Harganya cukup affordable yakni sekitar Rp99.000-Rp185.000.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.