HOME WOMEN MOM AND KIDS

Potret Putri Anies Baswedan Diwisuda di Harvard Sambil Gendong Anak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |11:10 WIB
Potret Putri Anies Baswedan Diwisuda di Harvard Sambil Gendong Anak
Potret Mutiara Annisa Baswedan, Putri Anies Baswedan Diwisuda Harvard Sambil Gendong Anak (Foto: Instagram)
JAKARTA – Momen wisuda Mutiara Annisa Baswedan di Harvard Graduate School of Education mencuri perhatian publik. Putri sulung Anies Baswedan itu naik ke panggung wisuda sambil menggendong putranya, Ibrahim, yang juga mengenakan toga kecil.

Putri sulung Anies Baswedan, Mutiara Annisa Baswedan atau yang akrab disapa Tia, menyita perhatian saat menjalani wisuda di Harvard Graduate School of Education, Amerika Serikat.

Pasalnya, ia mengikuti prosesi wisuda sambil menggendong putranya yang turut mengenakan toga. Momen wisuda tersebut dibagikan Anies Baswedan melalui akun Instagram pribadinya.

Menurut Anies, perjalanan pendidikan Tia tidaklah mudah. Putrinya menjalani studi di tengah peran barunya sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya, Ibrahim. Saat berangkat ke Amerika Serikat setahun lalu, Tia dan sang suami, Ali, bahkan harus mengasuh bayi yang saat itu baru berusia satu bulan.

mutiara

Dalam unggahannya, Anies menceritakan momen wisuda yang begitu berkesan. Ia menyaksikan Tia naik ke atas panggung menerima ijazah sambil menggendong sang buah hati, sementara Ali berdiri menyambut di sisi panggung.

"Memanjatkan rasa syukur tak terhingga ketika menyaksikan Tia naik ke atas panggung wisuda di Harvard, menerima ijazah sambil menggendong Ibrahim, lalu Ali berdiri menyambut di samping panggung," tulis Anies.

Perjuangan Mutiara Menempuh Pendidikan di AS

