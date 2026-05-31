Potret Putri Anies Baswedan Diwisuda di Harvard Sambil Gendong Anak

JAKARTA – Momen wisuda Mutiara Annisa Baswedan di Harvard Graduate School of Education mencuri perhatian publik. Putri sulung Anies Baswedan itu naik ke panggung wisuda sambil menggendong putranya, Ibrahim, yang juga mengenakan toga kecil.

Pasalnya, ia mengikuti prosesi wisuda sambil menggendong putranya yang turut mengenakan toga. Momen wisuda tersebut dibagikan Anies Baswedan melalui akun Instagram pribadinya.

Menurut Anies, perjalanan pendidikan Tia tidaklah mudah. Putrinya menjalani studi di tengah peran barunya sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya, Ibrahim. Saat berangkat ke Amerika Serikat setahun lalu, Tia dan sang suami, Ali, bahkan harus mengasuh bayi yang saat itu baru berusia satu bulan.

Dalam unggahannya, Anies menceritakan momen wisuda yang begitu berkesan. Ia menyaksikan Tia naik ke atas panggung menerima ijazah sambil menggendong sang buah hati, sementara Ali berdiri menyambut di sisi panggung.

"Memanjatkan rasa syukur tak terhingga ketika menyaksikan Tia naik ke atas panggung wisuda di Harvard, menerima ijazah sambil menggendong Ibrahim, lalu Ali berdiri menyambut di samping panggung," tulis Anies.

Perjuangan Mutiara Menempuh Pendidikan di AS