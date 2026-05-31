Amanda Caesa Buka MusicZone Okezone dengan Penampilan Anggun dan Memukau

JAKARTA - Penyanyi Amanda Caesa sukses membuka gelaran MusicZone Okezone yang berlangsung di Tribeca Central Park, Jakarta, pada Sabtu (30/5/2026). Penampilannya yang elegan dan interaktif langsung menarik perhatian pengunjung yang memadati area depan panggung sejak acara dimulai.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, Amanda membuka penampilannya dengan membawakan lagu bernuansa jazz yang santai. Suara lembut dan pembawaannya yang anggun membuat suasana pertunjukan terasa hangat dan memikat.

Penampilan Amanda semakin lengkap dengan balutan busana elegan yang mendukung nuansa musik yang ia bawakan. Perpaduan vokal dan penampilan panggungnya berhasil membuat penonton menikmati setiap lagu yang dibawakan.

Selain itu, Amanda juga membawakan lagu miliknya yang berjudul Trouble. Sebelum menyanyikan lagu tersebut, ia mengajak penonton untuk ikut bernyanyi bersama atau sing along. Bahkan, Amanda sempat mengajarkan bagian lirik dan nada tertentu agar penonton yang belum familiar tetap bisa berpartisipasi.

“Aku mau ajarin ke kalian nyanyiannya karena ini tuh simple dan bisa banget untuk kita sing along,” kata Amanda di atas panggung.

Lagu Amanda Caesa

Ia menjelaskan bahwa lagu Trouble bercerita tentang seseorang yang tetap bertahan dalam sebuah hubungan meski menyadari bahwa hubungan tersebut justru menjadi sumber masalah.