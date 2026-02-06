4 Potret Personel No Na Jadi Petugas TransJakarta

JAKARTA – 4 potret personel No Na menjadi petugas TransJakarta. Girl group asal Indonesia, No Na, telah melakukan debut resminya pada 2 Mei 2025. Grup ini berada di bawah naungan 88rising, label musik internasional asal Amerika Serikat yang dikenal menaungi artis Asia ternama seperti Rich Brian, NIKI, dan Stephanie Poetri.

No Na beranggotakan empat perempuan muda Indonesia yang telah melalui proses pelatihan intensif bersama 88rising sejak beberapa tahun terakhir. Mereka adalah Baila Fauri, Esther Geraldine, Shazfa Adesya, dan Christy Gardena. Masing-masing memiliki latar belakang unik yang memperkuat karakter grup ini.

Belum lama ini, No Na membagikan potret mereka sebagai petugas TransJakarta. Mereka membuat sebuah video di dalam bus TransJakarta sambil bernyanyi lagu Work.

Sebagaimana diketahui, No Na membuka tahun 2026 dengan merilis single terbaru berjudul “Work”, sebuah lagu penuh energi yang menandai evolusi kuat dalam warna musik dan karakter mereka.