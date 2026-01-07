Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Clare Herdman, Istri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |15:27 WIB
Profil dan Potret Cantik Clare Herdman, Istri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman 
Profil dan Potret Cantik Clare Herdman, Istri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman  (Foto: doveclove)
A
A
A

JAKARTA - Profil dan Potret Cantik Clare Herdman, Istri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Dibalik suksesnya John Herdman ada Clare Herdman, pendamping hidup yang selalu setia menemani sejak meniti karier di bidang sepak bola. 

Melansir doveclove, Clare Herdman adalah warga negara Inggris yang menikah dengan John Herdman, pelatih sepak bola profesional yang sempat menjabat sebagai pelatih Kanada.

Meski jarang terekspos media, Clare dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan fokus pada keluarga. Dari pernikahannya dengan John Herdman, Clare dikaruniai dua orang anak bernama Jay dan Lilly.

Dalam berbagai kesempatan, John Herdman mengakui bahwa Clare adalah sosok yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap kariernya, baik saat berada di masa sulit maupun saat meraih kesuksesan. Sosok Clare di belakang layar dinilai sangat penting, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan keluarga. 

Statistik dan Prestasi John Herdman

Karier kepelatihan John Herdman tidak langsung dimulai dengan menangani tim nasional putra. Ia lebih dahulu ditunjuk sebagai juru taktik timnas putri, tepatnya Timnas Putri Selandia Baru.

Pekerjaan tersebut diembannya sejak 2006 hingga 2011. Selama periode itu, John Herdman memimpin tim dalam 61 pertandingan di berbagai kompetisi. Persentase kemenangan Herdman tercatat sebesar 26,23 persen, dengan 16 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan 38 kekalahan.

Kiprah John Herdman di Selandia Baru membuat Timnas Putri Kanada tertarik. Apalagi, di bawah asuhannya, Selandia Baru sukses menyabet gelar juara Oseania 2010. Pada 2011, ia pun mulai menangani Timnas Putri Kanada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
