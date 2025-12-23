Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?

JAKARTA - Selebritis Marsha Aruan mendadak jadi perbincangan hangat netizen usai heboh potret terbarunya di depan masjid megah dan diunggah di Instagram-nya @aruanmarsha. Foto tersebut mengundang komentar hingga banyak tanda tanya dari warganet.

Dari unggahan itu, mantan kekasih El Rumi ini berpose di masjid megah Sheikh Zayed Grand Mosque yang berlokasi di Dubai. Nampak pula Marsha mengenakan kerudung panjang bernuansa putih yang senada dengan outfit-nya yang tertutup.

“My camera roll updated: beautiful Sheikh Zayed Grand Mosque,” tulis Marsha.

Marsha pun nampak cantik elegan saat berfoto di depan masjid megah yang menjadi salah satu tempat terkenal di Dubai. Terlihat Marsha juga menunjukkan keindahan interior masjid tersebut dan ikut terkagum dengan kemegahannya.

Meski beragama non-Muslim, wanita 29 tahun ini tetap menghormati aturan berpakaian dengan berbusana tertutup dan mengenakan kerudung di kepalanya. Momen ini membuat banyak warganet memuji, namun juga mempertanyakan keyakinan Marsha Aruan.