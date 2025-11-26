Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Marsha Aruan, Mantan Pacar El Rumi yang Kini Jadi Sorotan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:52 WIB
5 Potret Cantik Marsha Aruan, Mantan Pacar El Rumi yang Kini Jadi Sorotan
5 Potret Cantik Marsha Aruan, Mantan Pacar El Rumi yang Kini Jadi Sorotan. (Foto: IG Marsha Aruan)
A
A
A

JAKARTA - Artis cantik Marsha Aruan belakangan menjadi sorotan usai heboh drama unfollow Instagram yang dilakukan sang mantan pacar, El Rumi.

Belum lama ini, netizen diramaikan momen El yang tak sengaja menyukai postingan Marsha hingga berujung aksi unfollow di Instagram.

Peristiwa itu pun bikin netizen panas hingga kerap membandingkan Marsha dengan Syifa Hadju, kekasih sekaligus calon istri El Rumi. Kedua fans mereka bahkan cekcok di media sosial setelah peristiwa itu.

Marsha Aruan sendiri merupakan salah satu artis ternama di Indonesia. Marsha juga aktif di media sosial dan sering membagikan potret serta pose cantiknya.

Marsha sempat menjalin asmara dengan El Rumi hingga disebut couple goals oleh netizen. Namun, hubungan keduanya kandas lantaran perbedaan agama.

Penasaran seperti apa potret sosok Marsha Aruan, mantan pacar El Rumi yang kini menjadi sorotan netizen? Yuk simak rangkuman iNews Media Group, Senin (17/11/2025).

1. Pamer Senyum Cantik

      
