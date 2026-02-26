HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Petugas San Siro Milan Fasih Bahasa Indonesia

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |19:05 WIB
Viral! Petugas San Siro Milan Fasih Bahasa Indonesia
JAKARTA - Viral di media sosial, seorang petugas penjaga tiket di Stadion San Siro, Milan, Italia, fasih berbahasa Indonesia saat melayani pengunjung asal Indonesia.

Video tersebut viral usai diunggah oleh seorang netizen dengan akun Instagram bernama arinidiyas. Dalam video itu, terlihat saat netizen tersebut berkunjung ke Stadion San Siro dan mendapati petugas tersebut bisa berbahasa Indonesia. Mengejutkannya lagi, petugas tersebut ternyata belajar bahasa Indonesia secara mandiri.

Hal itu terungkap saat netizen tersebut bertanya apakah dia memiliki keturunan orang Indonesia. Petugas tersebut menepis dan menegaskan dengan bahasa Indonesia bahwa dirinya belajar secara autodidak. “Saya belajar berbicara autodidak,” tegas sang petugas, dikutip dari Instagram Arinidiyas, Kamis (26/2/2026).

Dalam keterangan unggahannya, netizen itu mengaku senang dan terkejut saat disambut oleh petugas menggunakan bahasa Indonesia. Ia berspekulasi bahwa petugas tersebut belajar bahasa Indonesia secara autodidak karena banyaknya penggemar klub AC Milan dan Inter Milan asal Indonesia yang berkunjung.

“Agak surprise, mungkin saking banyaknya milanisti dan interisti dari Indonesia makanya sampai belajar menjelaskan pakai bahasa kita,” ungkap netizen tersebut.

Di sisi lain, ia bersyukur karena dirinya diterangkan dalam bahasa Indonesia oleh petugas. Ia tidak bisa membayangkan jika petugas tersebut menerangkan dengan bahasa Italia, apalagi warga lokal Italia sangat jarang berbahasa Inggris.

“Bayangkan kalau diterangkan pakai bahasa Italia, wah kelar kita wkakakakak. Karena warlok Italia jarang banget yang ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi kami komunikasi pakai bahasa cinta dan kasih sayang,” tambah dia.

