Viral! Balita Diberikan Kopi dan Susu Kental Manis Setiap Hari, Netizen: Kasihan Anaknya

JAKARTA - Publik dihebohkan dengan kisah seorang ibu yang dengan sengaja memberikan susu kental manis (SKM) hingga kopi sachet pada anak balita. Pemberian dua minuman tersebut bisa menimbulkan risiko masalah kesehatan pada anak balita dan membuat geram warganet.

Momen itu viral usai diunggah akun Instagram @lambeturah_official. Tampak salah satu akun menunjukkan bahwa anaknya yang masih di bawah lima tahun diberikan susu SKM setiap hari.

“Satu renteng susu cuma 1 hari, sehat-sehat Embar,” tulis akun tersebut.

Dalam postingan itu, terlihat bocah balita yang tak diketahui identitasnya berfoto dengan satu renteng penuh susu SKM tersebut. Susu itu bahkan diberikan setiap hari, bahkan lebih dari satu bungkus.

Tak hanya SKM, ada pula orang tua yang nekat memberikan kopi sachet pada anak balita mereka. Usut punya usut, sang buah hati tak menyukai berbagai macam susu sehingga orang tua memberikannya minuman berupa kopi sachet.

“Udah berbagai merek susu yang dicoba tetap enggak mau minum susu. Ada yang sama enggak sih, Bun? Anaknya enggak mau minum susu, malah minta kopi,” jelas pemilik akun tersebut.