HOME WOMEN LIFE

Kisah Gita Septia, Pendukung Setia Liverpool dan MotoGP yang Jadi Korban Kecelakaan Maut KA Bekasi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |16:27 WIB
Kisah Gita Septia, Pendukung Setia Liverpool dan MotoGP yang Jadi Korban Kecelakaan Maut KA Bekasi (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kisah Gita Septia Wardani, pendukung setia Liverpool dan MotoGP yang menjadi korban kecelakaan maut KA Bekasi. Dia menjadi salah satu korban dari total 15 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan kereta jarak jauh dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur.

Perempuan berusia 20 tahun ini merupakan seorang mahasiswi aktif Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Jurusan Ilmu Komunikasi. Gita tercatat sebagai mahasiswa kelas 44.6A.37, Jakarta Timur.

Sebelum kejadian, Gita sudah memberitahu orang tuanya melalui WhatsApp bahwa dirinya akan sampai 10 menit lagi di Stasiun Cibitung. Namun, akhirnya nama Gita masuk dalam daftar korban meninggal dunia.

korban kecelakaan

Pendukung Liverpool

Melansir akun Threads aripopini, diketahui Gita ternyata seorang penggemar klub sepak bola Liverpool. Hal ini diketahui dari sebuah chat yang menyebutkan dirinya ingin menonton langsung pertandingan Liverpool.

"Kata mereka yang mengenalnya, Gita itu orangnya hangat, asik, dan selalu ceria. Gita juga merupakan pendukung setia Liverpool. Tak pernah melewatkan tatkala The Reds memainkan laganya. Selamat jalan, Gita. You'll Never Walk Alone," tulis akun tersebut.

