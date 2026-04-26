Viral! Daycare di Jogja Diduga Aniaya Anak, Tangan-Kaki Diikat hingga Mulut Disumpal

JAKARTA – Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah tempat penitipan anak (daycare) di Yogyakarta tengah menjadi sorotan publik. Daycare bernama Little Aresha yang berlokasi di Umbulharjo itu digerebek aparat kepolisian setelah muncul laporan dan video viral yang memperlihatkan perlakuan tidak layak terhadap balita.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan kondisi anak-anak yang memprihatinkan. Beberapa di antaranya diduga hanya mengenakan popok tanpa pakaian, bahkan disebut mengalami tindakan seperti pengikatan pada tangan atau kaki.

Dalam salah satu video yang beredar, terdengar pengakuan seorang anak yang menyebut bahwa tubuhnya diikat dan mulutnya ditutup agar tidak menangis.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Saat ini, lokasi telah dipasangi garis polisi dan penyelidikan masih terus berlangsung.

"Kemarin kami sudah mengamankan sekitar 30 orang secara bertahap. Mulai dari mereka yang bertugas sebagai pengasuh sampai pejabat di yayasannya," jelas Adrian dilansir dari laman Pemprov DIY.

