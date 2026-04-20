HOME WOMEN HEALTH

Lagi Viral Tas Anxiety ala Gen Z untuk Hilangkan Cemas, Apa Saja Isinya?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |11:39 WIB
Lagi Viral Tas Anxiety ala Gen Z untuk Hilangkan Cemas, Apa Saja Isinya? (Foto: NyPost)
JAKARTA - Generasi Z kini punya cara unik untuk mengatasi kecemasan atau yang sering dikenal dengan istilah anxiety. Cara tersebut yakni dengan membawa “anxiety bag” atau tas khusus berisi alat-alat penenang.

Tren ini viral di media sosial dan bahkan dijuluki ide jenius oleh para ahli. Pasalnya, trik ini dinilai efektif untuk membantu meredakan serangan panik secara cepat.

Anxiety bag adalah tas kecil berisi berbagai benda yang bisa membantu menenangkan diri saat cemas atau panik. Tren ini banyak dilakukan Gen Z, terutama karena tingginya tingkat stres dan kecemasan di kalangan anak muda saat ini.

Isi anxiety bag biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Beberapa benda yang biasanya dibawa antara lain:

  • Mainan fidget atau benda bertekstur
  • Minyak aromaterapi
  • Permen asam untuk mengalihkan fokus
  • Kompres dingin atau kipas kecil
  • Obat anti-cemas (jika diresepkan dokter)

Semua alat ini berguna untuk merangsang pancaindra agar pikiran kembali fokus ke kondisi saat ini. Menurut ahli, membawa alat bantu regulasi emosi dalam satu tempat adalah ide yang sangat efektif.

