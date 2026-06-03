Viral, Menkes AS Tangkap 2 Ular Sekaligus dengan Tangan Kosong

JAKARTA - Menteri Kesehatan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy Jr., kembali menjadi sorotan publik setelah videonya menangkap dua ekor ular dengan tangan kosong viral di media sosial. Dalam rekaman yang diunggah pada 26 Mei 2026, Kennedy terlihat menangani dua ular hitam jenis black racer di kediaman Mehmet Oz.

Aksi tersebut menarik perhatian karena dilakukan tanpa alat pelindung. Bahkan, salah satu ular sempat menggigit tangan Kennedy saat ia berusaha memegang kedua reptil tersebut secara bersamaan.

Melansir USA Today, dalam video itu Kennedy yang mengenakan pakaian formal tampak membungkuk untuk menangkap ular yang berada di sekitar teras rumah. Sementara itu, istrinya, Cheryl Hines, terdengar beberapa kali mengungkapkan kekhawatirannya dan meminta sang suami melepaskan ular tersebut.

Meski ular terus berusaha melepaskan diri, Kennedy berhasil memegang masing-masing ular di kedua tangannya. Saat memperlihatkan tangkapannya ke arah kamera, salah satu ular terlihat menggigit tangannya.

"Apakah mereka menggigit?" tanya Oz dalam video tersebut.

"Ya," jawab Kennedy sambil tertawa dan menunjukkan bagian tangannya yang terkena gigitan.