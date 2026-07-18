Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! 2 Mahasiswi Rayakan Kelulusan dengan Bagi-Bagi Sayuran Gratis ke Warga

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |12:05 WIB
Viral! 2 Mahasiswi Rayakan Kelulusan dengan Bagi-Bagi Sayuran Gratis ke Warga
Mahasiswi bagi-bagi sayuran. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKSI dua mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) mendadak viral di media sosial. Pasanya, mereka merayakan kelulusan dengan cara yang tidak biasa.

Dua mahasiswi ini memilih merayakan hari bahagianya tersebut dengan bagi-bagi sayuran gratis ke warga. Uniknya, momen bagi-bagi ini dilakukannya sembari kenakan toga.

Mahasiswi bagi-bagi sayuran

1. Rayakan Kelulusan

Dalam video yang beredar di media sosisla, terlihat dua mahasiswi mengenakan toga lengkap berkeliling membagikan sayuran gratis kepada masyarakat sembari menggunakan mobil bak terbuka. Hal ini dilakukan bentuk rasa syukur atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan.

Aksinya jadi sorotan karena berbeda dengan perayaan wisuda yang umumnya diisi pesta atau sesi foto bersama keluarga dan teman. Dua wisudawati tersebut justru memanfaatkan momen spesial itu untuk berbagi kepada sesama.

Aksi itu tentunya sederhana namun penuh makna. Masyarakat sekitar pun tampak menyambut antusias kehadiran 2 mahasiswi tersebut hingga berbondong-bondong mengambil sayuran tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/612/3230795/viral-W4cz_large.jpg
Viral! Istri Dipukuli Suami di Hadapan Bayinya, Netizen Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/612/3230790/viral-vPDk_large.jpg
Viral! Bayi di Wonosobo Diberi Nama Muhammad MBG Subianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/629/3230532/viral-or04_large.jpg
Viral Bayi 2 Minggu Dipaksa Makan Bubur, Bikin Dokter Marah Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/629/3230489/viral-k8ES_large.jpg
Viral, Ratusan Bayi di Peru Diberi Nama Haaland Imbas Demam Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/629/3230311/viral-kRiy_large.jpg
Viral Kisah Suami Istri Menanti Momongan Selama 22 Tahun, Endingnya Langsung Dapat Bayi Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/612/3230098/yoo_in_na-XkPx_large.jpg
Viral! Aktris Cantik Yoo In-na Ternyata Jadi Pengisi Suara GPS di Korea Selatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement