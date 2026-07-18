Viral! 2 Mahasiswi Rayakan Kelulusan dengan Bagi-Bagi Sayuran Gratis ke Warga

AKSI dua mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) mendadak viral di media sosial. Pasanya, mereka merayakan kelulusan dengan cara yang tidak biasa.

Dua mahasiswi ini memilih merayakan hari bahagianya tersebut dengan bagi-bagi sayuran gratis ke warga. Uniknya, momen bagi-bagi ini dilakukannya sembari kenakan toga.

1. Rayakan Kelulusan

Dalam video yang beredar di media sosisla, terlihat dua mahasiswi mengenakan toga lengkap berkeliling membagikan sayuran gratis kepada masyarakat sembari menggunakan mobil bak terbuka. Hal ini dilakukan bentuk rasa syukur atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan.

Aksinya jadi sorotan karena berbeda dengan perayaan wisuda yang umumnya diisi pesta atau sesi foto bersama keluarga dan teman. Dua wisudawati tersebut justru memanfaatkan momen spesial itu untuk berbagi kepada sesama.

Aksi itu tentunya sederhana namun penuh makna. Masyarakat sekitar pun tampak menyambut antusias kehadiran 2 mahasiswi tersebut hingga berbondong-bondong mengambil sayuran tersebut.