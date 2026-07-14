Viral! Aktris Cantik Yoo In-na Ternyata Jadi Pengisi Suara GPS di Korea Selatan

AKTRIS tersohor di Korea Selatan, Yoo In-na, kembali menjadi perbincangan di media sosial setelah fakta unik tentang dirinya viral. Pemeran Sunny dalam drama Goblin itu ternyata pernah menjadi suara pemandu navigasi GPS yang menemani jutaan pengendara di Korea Selatan.

Fakta tersebut kembali mencuat usai Yoo In-na tampil dalam acara spesial "Goblin 10th Anniversary Trip". Di acara itu, dia reunion bersama para pemain utama Goblin, yakni Gong Yoo, Lee Dong-wook, dan Kim Go-eun.

1. Pengisi Suara GPS di Korea Selatan

Dalam salah satu momen perjalanan mereka, Kim Go-eun mengungkap bahwa suara navigasi GPS yang didengar banyak orang di Korea adalah suara Yoo In-na. Yoo In-na kemudian memperagakan kembali suara khas navigasi yang terdengar seperti petunjuk arah saat berkendara.

Aksi tersebut langsung mengundang tawa para pemain lain. Hal ini membuat banyak penggemar terkejut karena baru mengetahui fakta tersebut.

Tak hanya itu, Yoo In-na juga mengungkap bahwa proses perekaman suara GPS bukanlah pekerjaan yang selesai dalam waktu singkat. Menurutnya, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merekam berbagai kemungkinan kalimat yang dibutuhkan sistem navigasi sebelum teknologi kecerdasan buatan (AI) berkembang seperti sekarang.

"Dulu kami merekam semua kalimat satu per satu selama beberapa tahun. Sekarang pekerjaan seperti itu sudah banyak digantikan AI," ujar Yoo In-na dalam acara tersebut.