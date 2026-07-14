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Viral! Erling Haaland Bawa Pulang Rakun Usai Tampil di Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |21:05 WIB
Viral! Erling Haaland Bawa Pulang Rakun Usai Tampil di Piala Dunia 2026
Erling Haaland bawa pulang rakun. (Foto: Instagram/@erlinghaaland)
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BINTANG Timnas Norwegia, Erling Haaland, curi perhatian saat kepulangannya dari Piala Dunia 2026. Bukan karena gol spektakuler atau selebrasi uniknya, melainkan karena membawa pulang seekor rakun sepulang ke negaranya usai tampil di Piala Dunia 2026.

Rakun yang dibawanya dikabarkan hasil taksidermi. Momen Haaland gendong rakun ini juga diunggahnya di akun media sosialnya.

Erling Haaland

1. Erling Haaland Bawa Pulang Rakun

Momen Erling Haaland bawa pulang rakun viral di media sosial usai dirinya terlihat turun dari pesawat di Bandara Gardermoen, Oslo. Haaland terlihat sambil menggendong rakun taksidermi yang memegang botol minuman.

Tak lama kemudian, penyerang Manchester City itu ikut menanggapi kehebohan tersebut melalui akun media sosialnya. Dengan nada bercanda, Haaland menulis, "It followed me home" atau "Dia mengikuti saya pulang," disertai emoji rakun dan wajah tertawa.

Haaland bahkan mengajak para penggemar memilih nama untuk rakun tersebut. Dia melakukan jajak pendapat di Instagram Stories.

 

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