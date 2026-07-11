Usai Viral, Dokter Kecantikan yang Lakukan Body Shaming ke Amanda Zahra Minta Maaf

JAKARTA – Dokter kecantikan yang diduga melakukan body shaming terhadap selebgram Amanda Zahra akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permintaan maaf itu muncul setelah unggahan Amanda di media sosial viral dan memicu kritik luas dari warganet.

Kasus ini bermula dari unggahan Amanda Zahra di Instagram Stories yang mengaku menjadi korban body shaming oleh seorang dokter di klinik kecantikan yang pernah menjadi tempatnya menjalani perawatan. Curhatan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Di tengah sorotan publik, seorang perempuan yang mengaku sebagai dokter tersebut muncul dan memperkenalkan diri sebagai dr. Ayu Kusumaningrum. Permintaan maaf disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram @ayukusumaningrum.

Dalam video tersebut, dr. Ayu menyampaikan permohonan maaf kepada Amanda Zahra, keluarga, rekan sejawat, tempatnya bekerja, serta masyarakat yang terdampak oleh unggahan yang dibuatnya.

"Saya, dr. Ayu Kusumaningrum, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan keresahan yang telah saya timbulkan melalui unggahan dan komentar yang saya tuliskan di media sosial kepada Saudari Amanda Zahra," kata dr. Ayu, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Akui Kesalahan

Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa unggahan tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan luapan emosi pribadi. Ia juga menyadari tindakannya telah menimbulkan kegaduhan hingga menjadi konsumsi publik serta berdampak pada pihak-pihak yang sebenarnya tidak terkait.