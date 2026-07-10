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Profil Ati Pramudji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Kini Disorot Netizen

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |22:14 WIB
Profil Ati Pramudji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Kini Disorot Netizen
Profil Ati Pramudji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Kini Disorot Netizen (Foto: Dinkes Banten)
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JAKARTA - Nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS, tengah viral dan menjadi perhatian publik setelah cuplikan wawancaranya ramai beredar di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat memberikan tanggapan terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengadaan videotron di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Awalnya, Ati menjelaskan temuan BPK yang berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dalam proyek pengadaan videotron pada Tahun Anggaran 2025. Namun suasana berubah ketika ia mendapat pertanyaan lanjutan mengenai temuan BPK yang disebut kerap muncul di instansi yang dipimpinnya.

Respons Ati yang dinilai emosional kemudian menjadi perbincangan warganet dan membuat sosoknya ikut menjadi sorotan.

Profil Ati Pramudji Hastuti

Ati Pramudji Hastuti merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dalam struktur kepegawaian, ia memiliki pangkat Pembina Utama Madya (IV/d).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025, Ati tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp17.859.662.338, sehingga disebut sebagai salah satu pejabat dengan nilai kekayaan tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dari informasi yang tercantum di media sosial pribadinya, Ati diketahui berdomisili di Tangerang. Ia menempuh pendidikan menengah di SMA BPI I Bandung sebelum melanjutkan studi di bidang kedokteran.

Jenjang pendidikan tinggi yang ditempuhnya meliputi:

  • Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.
  • Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia.
  • Doktor Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran.

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