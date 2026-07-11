Lagi Viral Strawberry Choco Dubai Chewy, Tertarik Mencoba?

JAKARTA - Tren kuliner kembali diramaikan dengan hadirnya Strawberry Choco Dubai Chewy, camilan manis yang memadukan stroberi segar, cokelat premium, serta isian khas Dubai chocolate yang dikenal dengan teksturnya yang renyah dan lumer. Perpaduan rasa manis, asam, dan gurih membuat dessert ini ramai diburu pencinta makanan manis serta viral di media sosial.

Menu ini umumnya disajikan dalam gelas atau mangkuk. Potongan stroberi segar dilapisi saus cokelat, kemudian dipadukan dengan isian kunafa atau kataifi yang renyah dan pistachio spread. Saat disantap, tekstur lembut buah berpadu dengan cokelat yang lumer dan sensasi kriuk dari kunafa.

Tak hanya tampil menggoda, Strawberry Choco Dubai Chewy juga menjadi favorit karena cocok dinikmati sebagai camilan maupun hidangan penutup. Berikut beberapa tempat yang menawarkan menu viral tersebut.

Rekomendasi Strawberry Choco Dubai Chewy

1. Amsterdamn.idn

Brand dessert ini menghadirkan Strawberry Choco Dubai Chewy dengan perpaduan stroberi segar, cokelat melimpah, dan isian khas Dubai yang renyah. Menu ini menjadi salah satu yang paling banyak diburu pelanggan.