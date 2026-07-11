Jelajah Fukuoka di Jepang, Tanpa Pusing Urus Itinerary

Jelajah Fukuoka di Jepang, Tanpa Pusing Urus Itinerary. (Foto: Freepik)

MENCARI suasana baru untuk liburan ke Jepang? Saatnya menepi sejenak dari hiruk-pikuk rute populer Jepang dan menjelajah Pulau Kyushu, sebuah wilayah yang menyuguhkan kekayaan alam dan pesona budaya autentik, khususnya di area Fukuoka dan Oita.

Trip ini bisa Anda nikmati bersama Mister Aladin melalui paket tur New Deal Japan Fukuoka Yufuin Beppu 5 hari 3 malam untuk jadwal keberangkatan September hingga November 2026 dengan harga Rp15.990.000.

Bersama Mister Aladin, Anda dapat menikmati liburan dengan tenang dan praktis karena paket tur tersebut telah mencakup seluruh kebutuhan liburan dari tiket pesawat pulang-pergi, hotel, konsumsi selama perjalanan, tiket masuk tempat wisata, hingga bagasi 30 kilogram.

Harga tersebut juga sudah masuk biaya pemandu wisata profesional dan asuransi perjalanan. Paket tur Japan Fukuoka Yufuin Beppu ini dirancang agar Anda bisa aktif merasakan pengalaman khas di setiap sudut Pulau Kyushu.

Beberapa tempat yang akan dikunjungi dalam tur ini adalah

1.Yufuin Floral Village

Anda akan dibawa menyusuri jalanan desa bergaya Eropa klasik untuk hunting foto-foto estetik dan berinteraksi langsung dengan hewan-hewan jinak di sekitarnya,

2.Beppu Umi Jigoku

Destinasi ini akan membawa Anda melihat fenomena menakjubkan dari kolam panas bumi alami yang memancarkan warna biru dan merah. Anda juga akan dibawa menjajal langsung keseruan merebus telur menggunakan uap panas yang mengepul,

3.Yunotsubo Street

Di sini, Anda bisa hunting souvenir lokal yang unik dan mencicipi aneka jajanan khas Jepang sambil berjalan santai menikmati pemandangan Gunung Yufu dengan latar belakang

Tenjin District, mengeksplorasi kawasan perbelanjaan modern di bawah tanah, dan berkuliner dengan ragam makanan yang lezat di jantung kota Fukuoka.

Secara keseluruhan, perjalanan ini memberikan pengalaman liburan yang berkesan. Untuk informasi lengkap dan proses pemesanan, silakan hubungi nomor 0811 956 900 atau silakan akses https://www.misteraladin.com/aladinxplore/product/5h3m-new-deal-japan-fukuoka-yufuin-beppu-3562.

Jadi tunggu apa lagi? Segera wujudkan liburan yang seru dan berkesan bersama Mister Aladin.