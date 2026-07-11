Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jelajah Fukuoka di Jepang, Tanpa Pusing Urus Itinerary

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |06:53 WIB
Jelajah Fukuoka di Jepang, Tanpa Pusing Urus <i>Itinerary</i>
Jelajah Fukuoka di Jepang, Tanpa Pusing Urus Itinerary. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENCARI suasana baru untuk liburan ke Jepang? Saatnya menepi sejenak dari hiruk-pikuk rute populer Jepang dan menjelajah Pulau Kyushu, sebuah wilayah yang menyuguhkan kekayaan alam dan pesona budaya autentik, khususnya di area Fukuoka dan Oita. 

Trip ini bisa Anda nikmati bersama Mister Aladin melalui paket tur New Deal Japan Fukuoka Yufuin Beppu 5 hari 3 malam untuk jadwal keberangkatan September hingga November 2026 dengan harga Rp15.990.000

Bersama Mister Aladin, Anda dapat menikmati liburan dengan tenang dan praktis karena paket tur tersebut telah mencakup seluruh kebutuhan liburan dari tiket pesawat pulang-pergi, hotel, konsumsi selama perjalanan, tiket masuk tempat wisata, hingga bagasi 30 kilogram.

Harga tersebut juga sudah masuk biaya pemandu wisata profesional dan asuransi perjalanan. Paket tur Japan Fukuoka Yufuin Beppu ini dirancang agar Anda bisa aktif merasakan pengalaman khas di setiap sudut Pulau Kyushu.

Beberapa tempat yang akan dikunjungi dalam tur ini adalah

1.Yufuin Floral Village 

Anda akan dibawa menyusuri jalanan desa bergaya Eropa klasik untuk hunting foto-foto estetik dan berinteraksi langsung dengan hewan-hewan jinak di sekitarnya,

2.Beppu Umi Jigoku 

Destinasi ini akan membawa Anda melihat fenomena menakjubkan dari kolam panas bumi alami yang memancarkan warna biru dan merah. Anda juga akan dibawa menjajal langsung keseruan merebus telur menggunakan uap panas yang mengepul,

3.Yunotsubo Street 

Di sini, Anda bisa hunting souvenir lokal yang unik dan mencicipi aneka jajanan khas Jepang sambil berjalan santai menikmati pemandangan Gunung Yufu dengan latar belakang

Tenjin District, mengeksplorasi kawasan perbelanjaan modern di bawah tanah, dan berkuliner dengan ragam makanan yang lezat di jantung kota Fukuoka.

Secara keseluruhan, perjalanan ini memberikan pengalaman liburan yang berkesan. Untuk informasi lengkap dan proses pemesanan, silakan hubungi nomor 0811 956 900 atau silakan akses https://www.misteraladin.com/aladinxplore/product/5h3m-new-deal-japan-fukuoka-yufuin-beppu-3562.

Jadi tunggu apa lagi? Segera wujudkan liburan yang seru dan berkesan bersama Mister Aladin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/25/3229210/paylater-LCZt_large.jpg
Liburan Mudah dan Fleksibel dengan Layanan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/25/3229207/staycation-YrcO_large.jpg
Solusi Menginap Berkualitas dengan Biaya Mulai Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/25/3227877/mister_aladin-ztGq_large.jpg
Cara Efisien Mengurus Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/25/3226576/mister_aladin-m8WC_large.jpg
Cara Praktis Pemesanan Tiket Pesawat untuk Efisiensi Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/25/3226572/mister_aladin-O5Fx_large.jpg
Kemudahan Pembayaran Kebutuhan Liburan dengan Cicilan 0%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/25/3225505/mister_aladin-34UP_large.jpg
Jawaban untuk Kenyamanan Menginap Melalui Pilihan Hotel Favorit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement