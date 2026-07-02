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Cara Efisien Mengurus Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis Perusahaan

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |19:09 WIB
Cara Efisien Mengurus Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis Perusahaan
Cara Efisien Mengurus Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis Perusahaan. (Foto: MNC Media)
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DALAM memperluas jaringan dan menghadiri agenda internasional, perusahaan tentu menjadikan perjalanan bisnis lintas negara sebagai sebuah kebutuhan esensial. 

Namun, tahap pengurusan paspor dan visa sering kali menjadi proses administratif yang menyita waktu dan tenaga. Prosedur ini menuntut ketelitian, dari pemberkasan awal hingga penyesuaian jadwal pengajuan. 

Sedikit saja keliru melengkapi persyaratan dapat berisiko menunda keberangkatan yang pada akhirnya berpotensi mengganggu jadwal dan rencana yang telah disusun secara matang.

Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, AladinTravel by Mister Aladin hadir sebagai travel agent yang siap mempermudah segala urusan dokumen keberangkatan Anda. 

Melalui layanan yang dikelola langsung oleh tim profesional, kami menjamin seluruh kebutuhan paspor dan visa untuk perjalanan bisnis dapat diurus secara rapi, akurat, dan tepat waktu. 

Dengan mempercayakan urusan birokrasi ini kepada AladinTravel by Mister Aladin, Anda dan seluruh tim dapat mengalokasikan waktu secara optimal untuk fokus pada pencapaian target bisnis. 

Anda juga bisa memanfaatkan beragam layanan lainnya seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, penyewaan mobil, VIP services, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), hotline service 24/7, hingga implant, yaitu penempatan satu orang ahli yang siap membantu Anda dalam merencanakan perjalanan tersebut.   

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