Pesona Musim Dingin China: Liburan Tahun Baru di Chongqing dan Chengdu

Pesona Musim Dingin China: Liburan Tahun Baru di Chongqing dan Chengdu. (Foto: Freepik)

LIBUR Tahun Baru sekaligus musim dingin menjadi momen yang tepat untuk mencari suasana baru, terutama di destinasi yang menampilkan pesona masa depan dan warisan masa lalu.

Di China, pengalaman ini dapat Anda rasakan dengan mengunjungi Chongqing yang terkenal dengan tata kota berbukit dan arsitekturnya yang futuristik. Ada juga Chengdu yang memikat dengan budaya klasiknya.

Kini, Anda bisa liburan di tengah udara sejuk dan menikmati keunikan kedua Kota tersebut bersama Mister Aladin melalui paket tur New Year & Winter Sale Chongqing-Chengdu 7 Hari 5 Malam.

Paket ini tersedia dengan jadwal keberangkatan sepanjang Desember 2026 hingga Januari 2027 seharga Rp11.590.000. Harga tersebut sudah mencakup seluruh kebutuhan perjalanan Anda.

Ada pun kebutuhan perjalanan terdiri dari: Tiket pesawat pergi-pulang, hotel, transportasi selama tur, konsumsi selama perjalanan, tiket masuk tempat wisata, pemandu wisata, bagasi, dan asuransi perjalanan