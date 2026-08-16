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Secret Garden Hadirkan Racikan Istimewa di Shopee 17.8 Festival Pilih Lokal

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |08:25 WIB
Secret Garden Hadirkan Racikan Istimewa di Shopee 17.8 Festival Pilih Lokal
Secret Garden hadirkan racikan istimewa di Shopee 17.8 Festival Pilih Lokal. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA - Makna mencintai produk lokal terus berkembang bersama lintas generasi. Bagi generasi muda Indonesia, rasa bangga terhadap karya dalam negeri hadir lewat pilihan yang dekat dengan keseharian dan identitas personal, mulai dari pakaian hingga aroma. 

Kini, di tengah tren fragrance sebagai bagian dari self-expression, kekayaan lokal punya ruang baru untuk diterjemahkan secara modern dan personal. Semangat ini tercermin dalam perjalanan Secret Garden, brand lokal yang membawa inspirasi alam dan pengalaman Indonesia ke dalam racikan wewangian modern.

Cara baru memaknai karya lokal ini turut dirayakan Shopee dalam momentum bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Melalui kampanye 17.8 Festival Pilih Lokal, Shopee menghadirkan ruang bagi UMKM dan brand lokal untuk semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mempertemukan kreativitas lokal dengan gaya hidup generasi masa kini. Sepanjang kampanye, pengguna dapat menikmati beragam penawaran menarik dari 300+ Brand Lokal, mulai dari Diskon hingga 81% hingga Promo Serba 17.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia Adi Rahardja mengatakan, “Generasi muda hari ini tumbuh di tengah budaya modern, gaya hidup, dan arus kreativitas yang bergerak cepat. Produk lokal punya tempat yang dekat dengan keseharian masyarakat ketika memiliki karakter, cerita, dan identitas yang kuat.”

"Kekayaan budaya dan alam Indonesia kini hadir dalam beragam kreasi, baik fashion, kecantikan, kuliner, hingga wewangian dengan cara yang semakin modern," ujarnya.

"Melalui kampanye 17.8 Festival Pilih Lokal di laman Shopee Pilih Lokal, kami ingin semakin banyak karya dari UMKM dan brand lokal seperti Secret Garden yang dapat mudah diakses dan tumbuh menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda,” ucap Adi.

Dari Bali, Meracik Harum Indonesia untuk Generasi Muda

      
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