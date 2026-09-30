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HUAWEI WATCH GT 7: Tercanggih, Medical Grade Health, Ultra Sports, Tahan 21 Hari

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |16:20 WIB
HUAWEI WATCH GT 7: Tercanggih, Medical Grade Health, Ultra Sports, Tahan 21 Hari
HUAWEI Watch GT 7 Pro. (Foto: dok HUAWEI)
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JAKARTA - Aktivitas harian masyarakat kini makin padat dan beragam. Pagi dimulai dengan lari atau latihan di gym, siang diisi rapat dan urusan kantor, lalu sore ditutup dengan main padel atau bersepeda. 

Dengan ritme seperti ini, menjaga tubuh tetap prima bukan hanya soal rajin bergerak. Yang tak kalah penting adalah memahami bagaimana tubuh bereaksi terhadap aktivitas, dan memastikan ada cukup waktu untuk pemulihan.

Kebutuhan itu ikut mengubah peran smartwatch. Dulu, perangkat ini lebih banyak dipakai untuk menghitung langkah atau mencatat olahraga. Kini, smartwatch diharapkan bisa memberi gambaran yang lebih lengkap soal kesehatan, performa, dan pemulihan (recovery) penggunanya.

Menjawab kebutuhan tersebut, HUAWEI bersiap menghadirkan HUAWEI WATCH GT 7 Series di Indonesia. Smartwatch ini membawa manajemen kesehatan berstandar medis (medical-grade), pelacakan olahraga profesional, serta daya tahan baterai hingga 21 hari.

Kehadiran seri terbaru ini sekaligus melanjutkan langkah HUAWEI, yang tercatat sebagai merek smartwatch nomor satu di dunia (Global Top 1 Smartwatch Brand). Salah satu fitur yang ditonjolkan adalah studi risiko penyakit jantung koroner (Coronary Heart Disease Risk Study), yang diklaim sebagai yang pertama di industri. Ada juga studi risiko diabetes yang eksklusif dari HUAWEI.

Desain Klasik, Material Premium

Desain HUAWEI Watch GT 7 Series. (Foto: dok HUAWEI)
Desain HUAWEI Watch GT 7 Series. (Foto: dok HUAWEI)

Meski dijejali teknologi canggih, HUAWEI tetap mempertahankan desain klasik pada GT 7 Series. Jam ini dirancang agar tetap pas dipakai saat berolahraga, rapat kantor, hingga acara santai.

Varian tertinggi, HUAWEI WATCH GT 7 Pro, hadir dalam pilihan warna Yellow, Green, dan Black. Bodinya menggunakan casing titanium alloy, bezel nanocrystal ceramic, dan kaca sapphire glass yang membuat tampilannya terlihat mewah sekaligus tangguh untuk pemakaian harian.

      
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