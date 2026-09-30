Profil dan Potret Cantik Kya Jo Heuer, Atlet Selancar Cantik Indonesia yang Ikut Asian Games 2026

PROFIL Kya Jo Heuer menarik diulas. Sebab, atlet selancar cantik Indonesia ini turut jadi sorotan di Asian Games 2026.

Kya Jo Heuer turut membela tim Indonesia untuk cabang olahraga selancar di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Peselancar muda asal Indonesia itu tampil di nomor shortboard putri dan menjadi salah satu wakil Merah Putih yang bertarung di Pacific Long Beach, Tahara, Aichi, Jepang.

Kya bukan pendatang baru di dunia selancar. Ia merupakan peselancar profesional Indonesia yang berbasis di Kepulauan Mentawai dan Bali.

Sejak usia muda, Kya sudah akrab dengan laut dan gelombang. Lingkungan tempat ia tumbuh turut membentuk kecintaannya terhadap surfing sekaligus mendorongnya untuk terus mengembangkan kemampuan di atas papan selancar.

1. Perjalanan Kya di Asian Games 2026

Kya mengawali perjuangannya di Asian Games 2026 dengan melewati putaran pertama shortboard putri. Pada pertandingan di Long Beach, Jumat 25 September 2026, Kya menempati posisi kedua di heat keduanya dengan total skor 5,03. Ia mengumpulkan 2,73 poin dari wave pertama dan 2,30 poin dari wave kedua.

Perjalanan Kya berlanjut hingga putaran ketiga. Bersama rekan setimnya, Jasmine Michelle Studer, ia berhasil memastikan tempat di perempat final.

Pada putaran ketiga, Kya tampil impresif dengan mengumpulkan total 12,53 poin dan mengalahkan peselancar China, Jin Shuhan, yang mencatat 9,80 poin. Hasil tersebut mengantarkan Kya ke perempat final untuk menghadapi wakil tuan rumah Jepang, Minami Nonaka.

Kya akhirnya harus mengakhiri perjuangannya di babak perempatfinal. Dalam pertandingan yang berlangsung dengan kondisi ombak yang berubah-ubah, ia mengumpulkan 6,97 poin, sementara Minami Nonaka mencatat 8,10 poin.

2. Tumbuh di Tengah Ombak Mentawai

Kya memiliki kedekatan khusus dengan laut. Dilansir dari Rip Curl Indonesia, Kya berbasis di Mentawai dan Bali serta mulai berselancar sejak usia muda.

Baginya, surfing bukan hanya olahraga. Pengalaman berada di laut turut mengajarkannya tentang disiplin, ketangguhan, dan kemampuan untuk tetap fokus menghadapi situasi yang berubah. Kya juga memiliki ketertarikan untuk terus meningkatkan kemampuan surfing, terutama ketika menghadapi ombak yang kuat.

Kehidupan di lingkungan dengan ombak kelas dunia menjadi bagian penting dari perjalanan Kya sebagai peselancar. Pengalaman tersebut menjadi modal ketika ia harus menghadapi persaingan di tingkat internasional.