Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sayuran Layu Belum Tentu Busuk, Ini Cara Mengeceknya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |11:05 WIB
Sayuran Layu Belum Tentu Busuk, Ini Cara Mengeceknya!
Ilustrasi sayuran layu. (Foto: dok Magnific/azerbaijan_stockers)
A
A
A

JAKARTA - Sayuran yang sudah beberapa hari disimpan di kulkas biasanya mulai kehilangan kesegarannya. Selada yang tadinya renyah bisa menjadi layu, seledri tak lagi kaku, atau bumbu dapur lainnya terlihat kurang segar.

Meski begitu, jangan buru-buru membuangnya. Sayuran yang layu belum tentu sudah busuk.

Melansir Southern Living, Chef Tom DeRosa, profesor madya di College of Food Innovation & Technology Johnson & Wales University, menjelaskan bahwa layu biasanya terjadi karena sayuran kehilangan kelembapan. Kondisi ini memang bisa mengubah tekstur dan penampilan, tetapi belum tentu membuat sayuran tidak aman untuk dimakan.

Cara Mengecek Sayuran Layu Masih Aman Dimakan

Jangan hanya melihat apakah sayuran terlihat layu. Periksa juga bau, warna, dan teksturnya.

Sayuran yang masih berbau segar, memiliki warna normal, serta tak berjamur atau berlendir berlebihan biasanya masih bisa digunakan. Sebaliknya, jika muncul bau asam atau tak sedap, berjamur, perubahan warna yang cukup luas, atau tekstur berlendir, sebaiknya sayuran dibuang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/298/3245058//sayuran_yang_tak_perlu_masuk_kulkas-bfD5_large.jpg
7 Sayuran Tak Perlu Disimpan di Kulkas, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/298/3238024//serat-gaVU_large.jpg
6 Makanan yang Seratnya Lebih Banyak dari Alpukat, Ini Bocoran Ahli Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/629/3231319//ajak_anak_makan_sayur-EPUf_large.jpg
Trik Ampuh Membujuk Anak Makan Sayur Tanpa Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/298/3229858//ilustrasi_makanan_yang_tak_boleh_masuk_kulkas-y3VG_large.jpg
Hati-Hati, 3 Sayuran Ini Pantang Disimpan di Kulkas! Pakar Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/298/3229380//ilustrasi_manfaat_rumput_laut-r0uo_large.jpg
Suka Makan Sushi? Ini Dia 7 Manfaat Rumput Laut buat Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement