Sayuran Layu Belum Tentu Busuk, Ini Cara Mengeceknya!

JAKARTA - Sayuran yang sudah beberapa hari disimpan di kulkas biasanya mulai kehilangan kesegarannya. Selada yang tadinya renyah bisa menjadi layu, seledri tak lagi kaku, atau bumbu dapur lainnya terlihat kurang segar.

Meski begitu, jangan buru-buru membuangnya. Sayuran yang layu belum tentu sudah busuk.

Melansir Southern Living, Chef Tom DeRosa, profesor madya di College of Food Innovation & Technology Johnson & Wales University, menjelaskan bahwa layu biasanya terjadi karena sayuran kehilangan kelembapan. Kondisi ini memang bisa mengubah tekstur dan penampilan, tetapi belum tentu membuat sayuran tidak aman untuk dimakan.

Cara Mengecek Sayuran Layu Masih Aman Dimakan

Jangan hanya melihat apakah sayuran terlihat layu. Periksa juga bau, warna, dan teksturnya.

Sayuran yang masih berbau segar, memiliki warna normal, serta tak berjamur atau berlendir berlebihan biasanya masih bisa digunakan. Sebaliknya, jika muncul bau asam atau tak sedap, berjamur, perubahan warna yang cukup luas, atau tekstur berlendir, sebaiknya sayuran dibuang.